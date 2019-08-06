Шаронов - казанский Тони Роббинс? Реакция тренера "Рубина"

Тренер "Рубина" Роман Шаронов в интервью Евгению Савину на YouТube-канале "КраСава" рассказал, в чем секрет его красноречия. По словам наставника, слова должны идти от сердца.

- Я сегодня проснулся, спустился в холл гостиницы, и знаешь, что я первое увидел по телевизору? Роман Шаронов стоит после матча перед своей командой и дает очередную крутую речь. Можешь объяснить, это ты такой крутой, что за три игры покорил российскую премьер-лигу, либо это наш футбол полные дрова?

- Ни то, ни то.

- Но ты же крут, ты – казанский Тони Роббинс.

- Я такой, какой я есть, и говорю, что чувствую. Это никакие не постановочные фразы. Я понимаю, что такое команда, потому что был игроком, а теперь с другой стороны и знаю, насколько важна атмосфера. Но это все не фантик.

- То есть ты эти речи не готовишь?

- Нет, это должно быть настоящее. Вот ты готовишь?

- Нет, конечно.

- Вот видишь. У тебя тоже профессия творческая.