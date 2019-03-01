Шапи Сулейманов – лучший игрок февраля в "Краснодаре"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов признан лучшим игроком февраля по результатам голосования на официальном сайте "быков". 19-летний россиянин забил гол в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Байером" (1:1).
Третье место по итогам опроса, в котором приняло участие 2 150 респондентов, занял опорный полузащитник Шарль Каборе, собравший 10,7 % голосов. Вторым в голосовании финишировал молодой голкипер Матвей Сафонов, за которого проголосовало 18,8 %.
📺 Вспоминаем гол Магомед-Шапи Сулейманова 👏👏👏– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 февраля 2019 г.
✔️ Байер - @FCKrasnodar 1:1#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/RPeR5GDAZ0
Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=133575
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