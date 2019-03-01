Шапи Сулейманов – лучший игрок февраля в "Краснодаре"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов признан лучшим игроком февраля по результатам голосования на официальном сайте "быков". 19-летний россиянин забил гол в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Байером" (1:1).

Третье место по итогам опроса, в котором приняло участие 2 150 респондентов, занял опорный полузащитник Шарль Каборе, собравший 10,7 % голосов. Вторым в голосовании финишировал молодой голкипер Матвей Сафонов, за которого проголосовало 18,8 %.​