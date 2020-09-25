Шамиль Газизов: «Жиго прилетел с командой в Саранск»
19:36
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в беседе с «СЭ» рассказал о состоянии команды перед матчем 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом».
— Мы прилетели, все в порядке, — заявил Газизов «СЭ». — Касательно матча будем говорить уже только после окончания. Ребята нормально себя чувствуют, травм нету. Жиго вернулся в общую группу, прилетел вместе с командой в Саранск.
Слухов по трансферам пишут много, но я ничего не комментирую на эту тему. (Сергей Федоров)
Матч «Тамбов» — «Спартак» состоится 26 сентября. Начало — в 14.00 (мск).
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи