РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шамиль Газизов: «Жиго прилетел с командой в Саранск»

19:36
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в беседе с «СЭ» рассказал о состоянии команды перед матчем 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом».

— Мы прилетели, все в порядке, — заявил Газизов «СЭ». — Касательно матча будем говорить уже только после окончания. Ребята нормально себя чувствуют, травм нету. Жиго вернулся в общую группу, прилетел вместе с командой в Саранск.

Слухов по трансферам пишут много, но я ничего не комментирую на эту тему. (Сергей Федоров)

Матч «Тамбов» — «Спартак» состоится 26 сентября. Начало — в 14.00 (мск).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир