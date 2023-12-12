Газизов сообщил, что готов пойти на мировое соглашение со «Спартаком»: «Это можно быстро сделать»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» оценил предложение юриста красно-белых Татьяны Завьяловой пойти на мировое соглашение.

«Мы всегда готовы к переговорам, к медиации и к досудебному решению. Приветствую решение «Спартака». Я только за! Мы никак не можем перевести это в нормальную договорную плоскость. Это можно быстро сделать. Мое желание в этом есть. Сейчас надеюсь, если это все вышло в такую плоскость, мы придем к решению», — сказал Газизов «СЭ».

31 января Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск столичного клуба и взыскал с Газизова 92 миллиона рублей. После этого экс-гендиректор красно-белых обратился в Верховный суд Башкортостана с апелляционной жалобой. Всего Газизов семь раз направлял иск к «Спартаку» и отмечал, что будет «идти до конца» в этом деле.

Газизов работал генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года, после чего вернулся на аналогичную должность в «Уфу». В июне специалист подал в отставку с поста гендиректора екатеринбургского клуба. С 5 июля он работает в махачкалинском «Динамо».