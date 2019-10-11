«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско

Представители пресс-службы «Шальке» отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Ранее корреспондент немецкого издания Bild Марк Сикман сообщил, что Тедеско не расторгнет контракт с «Шальке», пока не будет решения о его назначении на должность главного тренера «Спартака». Тедеско был отправлен в отставку с поста тренера «Шальке» в марте, но его контракт с немецким клубом продолжает действовать.

— К сожалению, мы не можем это комментировать, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы «Шальке».