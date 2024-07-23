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Шалимов: «Не верю в травму Клаудиньо. Но у «Зенита» есть Глушенков, который выглядит интереснее»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об отсутствии полузащитника «Зенита» Клаудиньо в заявке на матч 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Зенит» играл без Клаудиньо, и я не очень верю в историю с травмой. Ситуация в Суперкубке была некрасивой, и в «Зените» молодцы, что оперативно реагируют. Благо сейчас есть игрок такого же уровня — Глушенков, который, на мой взгляд, сейчас выглядит интереснее Клаудиньо. Вроде бы ситуация с тем, как Клаудиньо подал руку Сергею Семаку была не такой существенной, но реакция клуба очень правильная, дана поддержка тренеру.

Обязательно надо сказать по эпизоду с первым голом, когда быструю атаку самарцев прервал Барриос, который эту атаку просто перекусил, выгрыз мяч и тут же Вендел отдал пас на Глушенкова, который здорово исполнил. Но главный герой тут — именно Барриос", — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Летом сообщалось, что Клаудиньо может покинуть «Зенит». Ранее появилась информация, что переход 27-летнего бразильца во «Фламенго» находится на грани срыва.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Клаудиньо
ФК Зенит
Максим Глушенков
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 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
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 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
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 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
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