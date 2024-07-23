Агент Глебова — об интересе ЦСКА: «Допускаю, что между клубами были контакты. Но предложения не было»

Агент капитана «Ростова» Данила Глебова Павел Банатин в комментарии для «СЭ» отреаигровал на новость об интересе ЦСКА к 24-летнему полузащитнику. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

— Известно ли вам что-то об интерес ЦСКА к Даниле Глебову?

— Допускаю, что между клубами были контакты. Но, как мне известно, предложения по Глебову не было, — сказал Банатин «СЭ».

Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 1 матч и не отметился результативными действиями. Контракт 24-летнего хавбека с желто-синими рассчитан до лета 2028 года.