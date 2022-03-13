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Шалимов о матче с «Ахматом»: «Результатом расстроен, а вот качество игры дает оптимизм»

Шалимов прокомментировал ничью «Урала» с «Ахматом»
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов дал комментарий по итогам матча 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Первый тайм неважный. Надо опять смотреть почему. Мы в предыдущих матчах долго раскачивались, но сегодня второй тайм хороший.

Расстроены ли мы результатом? Результатом, наверное, да, потому что мы могли забить, а вот качество игры дает оптимизм. Если говорить о втором тайме, то мы владели полностью инициативой, создали много моментов, но не забили. Вратарь соперника сыграл здорово пару раз, и где-то сами мы не разобрались. У меня положительные ощущения после игры, хотя, конечно, нам нужны очки. И, конечно, три очка мы сегодня заслужили. Жалко, что мы их не заработали. Нужна была победа», — цитирует тренера сайт «Урала».

«Ахмат» набрал 31 очко и занимает шестое место в таблице РПЛ. Екатеринбуржцы не могут победить на протяжении трех матчей и идут на 12-м месте, набрав 20 очков.

Источник: https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/igor-shalimov-tri-ochka-segodnya-zasluzhili-zhalko-chto-my-ih-ne-zarabotali

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Спартак
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Обе забьют - да

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П1

20%

1.67

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14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

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Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

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21%

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Игорь Шалимов
ФК Ахмат
ФК Урал
0
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1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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