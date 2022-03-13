Живоглядов объяснил, почему его заменили в матче с ЦСКА

Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему его заменили в концовке матча с ЦСКА (1:2).

«Замена на 86-й минуте? Это просто спазм. У меня давно не было игровой практики. Тренировки — это одно, игры — совсем другое, здесь больше интенсивности. Приходится набирать игровой тонус уже через матчи. Ничего страшного. К следующей игре всё будет хорошо», — сказал Живоглядов «СЭ».

Ранее, 12 марта «Локомотив» на своем поле проиграл ЦСКА. Красно-зеленые занимают шестую строчку и в следующем туре встретится в гостях с «Ахматом» (19 марта).