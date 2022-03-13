Живоглядов отреагировал на поражение «Локомотива» в матче с ЦСКА

Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в разговоре со «СЭ» подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:2).

«Это было московское дерби, борьба на каждом участке поля. Думаю, игра понравилась болельщикам: открытая, с обилием хороших моментов и атак. ЦСКА реализовал на одну больше. Гол на последних минутах — потеря концентрации с нашей стороны. ЦСКА и в прошлом матче забил уже в добавленное время», — сказал Живоглядов.

Также защитник высказался о своей результативной передаче на Вильсона Изидора.

«Жемалетдинов дал пас, я продвинулся и навесил в штрафную. Есть, конечно, доля везения, что это передача прошла мимо двух защитников ЦСКА. Изидор сравнял счёт. Игра складывалась так, что в первом тайме мы больше атаковали правым флангом», — добавил Живоглядов.

Ранее, 12 марта «Локомотив» на своем поле проиграл ЦСКА. Красно-зеленые занимают шестую строчку и в следующем туре встретится в гостях с «Ахматом» (19 марта).