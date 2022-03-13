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Живоглядов: «Гол ЦСКА на последних минутах — потеря концентрации с нашей стороны»

Живоглядов отреагировал на поражение «Локомотива» в матче с ЦСКА
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в разговоре со «СЭ» подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:2).

«Это было московское дерби, борьба на каждом участке поля. Думаю, игра понравилась болельщикам: открытая, с обилием хороших моментов и атак. ЦСКА реализовал на одну больше. Гол на последних минутах — потеря концентрации с нашей стороны. ЦСКА и в прошлом матче забил уже в добавленное время», — сказал Живоглядов.

Также защитник высказался о своей результативной передаче на Вильсона Изидора.

«Жемалетдинов дал пас, я продвинулся и навесил в штрафную. Есть, конечно, доля везения, что это передача прошла мимо двух защитников ЦСКА. Изидор сравнял счёт. Игра складывалась так, что в первом тайме мы больше атаковали правым флангом», — добавил Живоглядов.

Ранее, 12 марта «Локомотив» на своем поле проиграл ЦСКА. Красно-зеленые занимают шестую строчку и в следующем туре встретится в гостях с «Ахматом» (19 марта).

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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
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4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
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 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
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 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
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