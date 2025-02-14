Шалимов: «Большого прогресса в игре ЦСКА после перехода на новую схему не увидел»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об игре ЦСКА на Winline Зимнем кубке РПЛ. Армейцы заняли на турнире в ОАЭ четвертое место.

«Большого прогресса в игре на турнире после перехода на новую схему не увидел. Такая схема хороша при матчах с топами, когда дадут простор и армейцы смогут убегать в контратаку, есть шанс на гол. В играх же со средними командами и аутсайдерами надо будет взламывать оборону позиционной атакой, а это не отлажено.

Не вижу, что улучшает свою игру Пьянич — все то же самое, что и было осенью. Может быть, надо еще время. Настораживает, что в этой схеме не очень комфортно чувствует себя Файзуллаев. Нет былой уверенности, решения не те», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.