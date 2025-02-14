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Точилин: «У «Динамо» выход один: нужно расставаться с кем-то из легионеров»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший игрок московского «Динамо» Александр Точилин считает, что бело-голубые расстанутся с защитником Эли Дасой, так как подпишут вскоре Хуана Хосе Касереса.

«У «Динамо» выход один: нужно расставаться с кем-то из легионеров. Если клуб берет нового футболиста, то уже знает, с кем расстанется. Вероятно, договоренность по этому вопросу уже есть и ведутся переговоры. Осталось дело за техническими моментами и клуб все объявит.

Скорее всего, напрашивается уход Дасы. Уже была информация, что с ним не собираются продлевать контракт, а летом он заканчивается. Думаю, его постараются куда-то отдать. Если футболист откажется уходить, то по регламенту его просто так отзаявить нельзя. Тут вопрос уже пойдет в правовую плоскость, нужно будет говорить с агентом, искать убедительные слова. Либо просто расторгнуть договор по взаимному согласию и выплатить компенсацию. Тут уже много будет зависеть от юристов и работы спортивного отдела, который и должен этим заниматься», — цитирует Legalbet Точилина.

Источник: Legalbet
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Александр Точилин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
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11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
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 7
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 6
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Динамо Мх

 5
П
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Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

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