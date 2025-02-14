Точилин: «У «Динамо» выход один: нужно расставаться с кем-то из легионеров»

Бывший игрок московского «Динамо» Александр Точилин считает, что бело-голубые расстанутся с защитником Эли Дасой, так как подпишут вскоре Хуана Хосе Касереса.

«У «Динамо» выход один: нужно расставаться с кем-то из легионеров. Если клуб берет нового футболиста, то уже знает, с кем расстанется. Вероятно, договоренность по этому вопросу уже есть и ведутся переговоры. Осталось дело за техническими моментами и клуб все объявит.

Скорее всего, напрашивается уход Дасы. Уже была информация, что с ним не собираются продлевать контракт, а летом он заканчивается. Думаю, его постараются куда-то отдать. Если футболист откажется уходить, то по регламенту его просто так отзаявить нельзя. Тут вопрос уже пойдет в правовую плоскость, нужно будет говорить с агентом, искать убедительные слова. Либо просто расторгнуть договор по взаимному согласию и выплатить компенсацию. Тут уже много будет зависеть от юристов и работы спортивного отдела, который и должен этим заниматься», — цитирует Legalbet Точилина.