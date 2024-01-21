«Севилья», «Лацио» и «Болонья» интересовались Тикнизяном

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян мог продолжить карьеру в Европе, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, на 24-летнего игрока в зимнее трансферное окно интересовались «Севилья», «Лацио» и «Болонья», однако официальных предложений в клуб не поступало.

В нынешнем сезоне Тикнизян провел 22 матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.