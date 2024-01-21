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Сегодня, 04:14

«Севилья», «Лацио» и «Болонья» интересовались Тикнизяном

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян мог продолжить карьеру в Европе, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, на 24-летнего игрока в зимнее трансферное окно интересовались «Севилья», «Лацио» и «Болонья», однако официальных предложений в клуб не поступало.

В нынешнем сезоне Тикнизян провел 22 матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/sevilya-lacio-i-bolonya-interesovalis-tiknizyanom-po-khodu-zimnego-transfernogo-okna-325996/
Наяир Тикнизян
ФК Болонья
ФК Лацио
ФК Локомотив (Москва)
ФК Севилья
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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