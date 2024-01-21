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Сегодня, 03:25

Балахнин: «Круговой в ЦСКА не будет небожителем»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о переходе защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

«Такие ситуации происходят достаточно часто. Человек решил уйти — пусть уходит. Я могу понять Кругового, ему не хватает игровой практики. Данил думает, что в ЦСКА он будет на первых ролях. Но в Москве тоже надо биться за место в составе, он не будет там небожителем. Конечно, «Зениту» немного обидно. Клуб растил Кругового, вкладывался в него, но пока Сантос объективно сильнее. Кто сильнее, тот и играет. Что касается перевода Кругового в дубль... Почему клуб должен держать его в основном составе? Они имеют право перевести его во второй состав, держать его в основе бессмысленно. У меня тоже были такие случаи, ничего криминального не вижу», — приводитс слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне РПЛ Круговой провел за «Зенит» 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Его соглашение с клубом истекает летом. Он подписал контракт с ЦСКА, после чего был отправлен в «Зенит-2» до конца сезона-2023/24.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005537673_balahnin_krugovoy_v_cska_ne_budet_nebojitelem
Данил Круговой
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Балахнин
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