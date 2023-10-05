Севикян: «Цель «Пари НН» — выигрывать каждый матч»
Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян поделился мнением об игре команды в этом сезоне РПЛ.
«У нас есть цель — выигрывать каждый матч, конечно, нам бы хотелось занять высокое место по итогам этого сезона. Для этого нужно продолжать работать. Сейчас мы знаем, что способны на многое, мы здорово поработали на сборах. Дай Бог, чтобы у нас получилось по итогам забраться как можно выше. У нас все для этого есть», — цитирует игрока «РБ Спорт».
После 10 туров РПЛ «Пари НН» набрал 14 очков и занимает 9-е место.
Источник: РБ Спорт
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|21
|
3
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|10
|5
|3
|2
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|18
|
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|10
|5
|2
|3
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|
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|10
|5
|1
|4
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|16
|
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|4
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|4
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|4
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|2
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|10
|3
|2
|5
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|
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|4
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|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
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|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
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|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1
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