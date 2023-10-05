Защитник «Крыльев» Костанца назвал самое вкусное пиво в России

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, что ему нравится российское пиво.

«Я пробовал Жигулевское пиво. Отличное, очень хорошее. Это самое вкусное пиво, которое я пил в России. Иногда могу позволить себе немного после игры. Почему нет?» — цитирует игрока Sport24.

Ранее защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о предпочтениях в алкоголе.