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Сегодня, 09:15

Секретарь Колоскова вспомнила, как матерился экс-президент РФС: «Поначалу шокировало ...»

Юрий Голышак
Обозреватель
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Вячеслав Колосков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, работавшая в РФС секретарем бывшего президента организации Вячеслава Колоскова, в интервью «СЭ» рассказала о самом веселом человеке об особенностях лексики своего шефа.

— Самый веселый персонаж в том РФС?

— Сергей Хусаинов — главный весельчак! Мастер розыгрышей и подколов! Есть у него настроение — а-а-а! Всех в охапку, в ресторан. Гуляем, Серега за всех платит! Дни рождения всем коллективом отмечали за одним столом. Если Вячеслав Иванович в отъезде — в его кабинете. Стол у него был огромный. А рядом чемпионские кубки. Красота!

Вообще, лучше начальника у меня не было! Вячеслав Иванович — он потрясающий! Не было случая, чтоб из-за границы вернулся без какого-то подарочка мне и второму секретарю. Всегда что-то небольшое, но очень приятное. При этом — нейтральное. Не выходящее за рамки. Брошка, ключница, зонтик... До сих пор храню шейный платок, вышитый лошадками... Я проработала рядом девять лет — ни разу Колосков ни на кого не повысил голос. Какая бы ни была ситуация. Хоть небо обрушится — у него не дернется мускул.

— При этом «б***» через слово.

— Поначалу меня это шокировало. Потом привыкла. У Вячеслава Ивановича это для связки слов. Так проскакивает, что и не замечаешь.

— Это штука заразная. Час с Колосковым пообщаешься — потом весь день говоришь точно так же.

— Наверное. Вот поэтому-то Сергей Куликов разговаривает точно так же — видимо, от шефа перенял. Но я Колоскова обожала. Всегда в настроении, улыбается. Изумительный вкус. Одет с иголочки. Другой весь в брендах — а все равно как пугало. Колоскову все шло! Даже очки были какие-то невероятные для того времени. Как-то хитро складывались, убирались в крошечный футлярчик.

Константин Сарсания скончался 7 октября 2017 года на 50-м году жизни.

Футбол
РФС
Вячеслав Колосков
Константин Сарсания
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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