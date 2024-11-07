Сесар Монтес заявил, что РПЛ точно входит в топ-6 лиг мира
Защитник «Локомотива» Сесар Монтес поделился мнением об уровне чемпионата России по футболу.
«Входит ли РПЛ в топ-6 лиг мира? Да-да, точно. Это отличный чемпионат — в каждой команде есть очень хорошие, качественные игроки, поэтому в РПЛ высокий уровень сопротивления. Еще стоит отметить, что здесь высокий уровень физической нагрузки», — цитирует Монтеса «РБ Спорт».
27-летний защитник Монтес перешел в московский «Локомотив» из испанского клуба «Альмерия». Футболист заключил контракт с железнодорожниками до 2029 года.
Источник: РБ Спорт
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|
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|14
|10
|1
|3
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|31
|
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|3
|3
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|27
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|4
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|
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|3
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|4
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|16
|
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|4
|3
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|6
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|12
|
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|14
|3
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|8
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|12
|
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|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
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|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
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|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
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|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
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|
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|Г
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
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|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
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Спартак
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|1
|3
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