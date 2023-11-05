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Юран — о поражении «Пари НН» от ЦСКА: «Довольны футболистами, играли с самоотдачей»

Виктория Кравченко
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Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение команды в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3). Он добавил, что доволен тем, как выступили игроки.

«Все получилось. Три нелепых мяча пропустили зеркальных. Не может мяч пролетать вдоль вратарской. В целом работало то, что мы планировали. Забили мячи, могли еще. Довольны игроками, играли с самоотдачей. У ЦСКА были панические моменты, где переходили на простой футбол. Хочется большего, но проиграли. Думаю, на ничью наиграли», — цитирует Юрана «Чемпионат».

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (20 очков).

В 15-м туре РПЛ красно-синие 11 ноября сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5307768-sergej-yuran-prokommentiroval-porazhenie-pari-nn-v-matche-s-cska.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
6
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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