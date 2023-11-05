Юран — о поражении «Пари НН» от ЦСКА: «Довольны футболистами, играли с самоотдачей»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение команды в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3). Он добавил, что доволен тем, как выступили игроки.

«Все получилось. Три нелепых мяча пропустили зеркальных. Не может мяч пролетать вдоль вратарской. В целом работало то, что мы планировали. Забили мячи, могли еще. Довольны игроками, играли с самоотдачей. У ЦСКА были панические моменты, где переходили на простой футбол. Хочется большего, но проиграли. Думаю, на ничью наиграли», — цитирует Юрана «Чемпионат».

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (20 очков).