Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Джордана Ларссона из московской команды.

«Ничего страшного! Не велика потеря. Жалко, что Бакаев ушел. А Ларссон ушел, ну да и ладно. Да и у нас есть свои ребята. Зиньковский вон пришел, хороший трансфер. У «Спартака» хороший состав, есть кому играть и забивать. С уходом Джордана ничего не поменяется толком», — сказал Мостовой «СЭ»

Нападающий Джордан Ларссон 27 июня официально расторг контракт со «Спартаком».

25-летний Ларссон доигрывал прошлый сезон в Швеции, в составе АИКа. В 11 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.