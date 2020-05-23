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Сергей Юран: «Болельщик выйдет из карантина, а «Химок» уже нет»

20:38

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался относительно появления у подмосковной команды частного инвестора. Он отметил, что клуб может прекратить свое существование.

— Я так понимаю, что сейчас появилось интервью представителя Сергей Ломакина, где озвучиваются требования инвестора. Здесь же сразу становится ясно — «Химки» могут прекратить свое существование, а частный клуб переедет на наше место и будет называться «Родина». Плюс новые владельцы хотят получить в бесплатное пользование спортивную инфраструктуру. Думаю, что губернатор не в курсе сложившейся ситуации. А сейчас болельщик, который приходил на трибуны, выйдет из карантина, а «Химок» уже и нет, — заявил Юран в эфире «Все на Матч!».

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1192485_Sergej_Juran_Trebovanija_Lomakina_Zdes_zhe_srazu_stanovitsa_jasno__Khimki_mogut_prekratit_svoje_sushhestvovanije

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