Сергей Юран: «Болельщик выйдет из карантина, а «Химок» уже нет»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался относительно появления у подмосковной команды частного инвестора. Он отметил, что клуб может прекратить свое существование.

— Я так понимаю, что сейчас появилось интервью представителя Сергей Ломакина, где озвучиваются требования инвестора. Здесь же сразу становится ясно — «Химки» могут прекратить свое существование, а частный клуб переедет на наше место и будет называться «Родина». Плюс новые владельцы хотят получить в бесплатное пользование спортивную инфраструктуру. Думаю, что губернатор не в курсе сложившейся ситуации. А сейчас болельщик, который приходил на трибуны, выйдет из карантина, а «Химок» уже и нет, — заявил Юран в эфире «Все на Матч!».