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Волков из «Краснодара» нанял личного тренера, работавшего с Депаем: «Лучшие инвестиции — в себя, жалеть не надо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал о своих тренировках со специалистом, который работал с экс-нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем.

«Благодаря Кристиану Рамиресу у меня появился персональный тренер. Бразилец Лукас Карбальо. Работал с Депаем, тремя футболистами из «Арсенала», двумя — из «Барсы». Занятие стоит от тысячи евро. Агент мне помогает: понимает, что нужно для развития. Плюс репетитор, физиотерапевт, психолог. Лучшие инвестиции — в себя, жалеть не надо. Рамирес договорился, Лукас цену снизил. Занимаюсь трижды в неделю», — приводит слова Волкова Sport24.

По итогам сезона-2022/23 «Краснодар» финишировал на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков за 30 матчей. В FONBET Кубке России «быки» дошли до суперфинала, где уступили московскому ЦСКА (1:1, по пенальти — 5:6).

Источник: Sport24
Сергей Волков (футбол)
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