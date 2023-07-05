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Сегодня, 13:38

Агент Опоку сообщил о переговорах со «Спартаком» по переходу защитника

Микеле Антонов
Корреспондент
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Футболист Николас Опоку.
Николас Опоку.
Фото Global Look Press

Агент защитника «Амьена» Николаса Опоку, Секу Траоре, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об интересе «Спартака» к игроку.

«Пока по Опоку и «Динамо» ничего нового. «Спартак»? Мы находимся на ранней стадии переговоров с клубом», — сказал Траоре «СЭ».

Ранее, 28 июня, агент рассказал в комментарии «СЭ» о переговорах с «Динамо» по возможному трансферу центрального защитника сборной Ганы.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Опоку в 1,2 миллиона евро. В прошлом сезоне футболист провел 35 матчей за «Амьен» в лиге 2 и сделал одну результативную передачу. На счету Опоку 13 игр и один гол за сборную Ганы.

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