Сергей Ткачев - о матче с "Крыльями Советов": "Думаю, что все кайфанули сегодня"

Полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачев после победы над "Крыльями Советов" (3:2) в матче второго тура чемпионата России выразил мнение, что обе команды показали хорошую игру в прошедшей встрече.

Ткачев забил гол и отдал голевую передачу в матче с самарским клубом.

– Думаю, всем понравилась эта игра, особенно - болельщикам. Много голов, обе команды показали хорошую игру. Удача была на стороне "Арсенала". В первом тайме обыграли соперника во всем. Во втором, конечно, было тяжелее. Хотели где-то придержать мяч... Думаю, что все кайфанули сегодня. Хочу пожелать Самаре удачи в сезоне. Я не безразличен к ним, – сказал Ткачев в эфире телеканала "Матч Премьер".

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