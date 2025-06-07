Генич — о возможном уходе Николича из ЦСКА: «Не будет этого, уверен»

Комментатор Константин Генич отреагировал на информацию о том, что главный тренер ЦСКА Марко Николич может покинуть клуб.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что 45-летний серб может выкупить свой контракт в ЦСКА и возглавить греческий АЕК.

«Сейчас такой период, когда лишь бы что-то опубликовать для кликабельности, а по смыслу... Не будет этого. Уверен», — написал Генич в своем Telegram-канале.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. В прошедшем сезоне армейцы выиграли бронзовые медали РПЛ и стали победителями FONBET Кубка России.