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Ташуев о коррупционном скандале: «Заходить к губернатору и просить деньги — это что-то новое»

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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о коррупционном скандале в российском футболе.

«Здесь только вопрос: а что это было? Как это? Официально приходить, просить деньги на что. Забавная какая-то ситуация. Что-то новое вообще. Заходить к губернатору с таким вопросом, я не знаю. Надо быть погруженным в тему, поэтому не могу ни анализировать, ни высказывать мнение. Это очень далеко от меня. Последствия? Как в семье, любая возня, грязное белье, выносимое наружу, это однозначно не очень хорошо. Но опять же, нужно быть внутри проблемы, в частности, внутри футбольного клуба «Крылья Советов». Но это будет обсуждаться не только в России, но и везде», — сказал Ташуев «РБ Спорт».

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Ташуев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
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 - : -
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Маркус Вендел

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Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
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Данила Прохин

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