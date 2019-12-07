Сергей Ташуев: «Быки» еще могут побороться за чемпионство»

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев выразил мнение, что команда еще способна побороться за золото чемпионата России в этом сезоне, несмотря на проблемы в игре.

— У «Краснодара» годами выстраивалась структурная игра, но сейчас возник какой-то сбой, — цитирует тренера RT. — Игра не смотрится, результаты не идут. Но «быки» еще могут побороться за чемпионство. Как, впрочем, и ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак» — все они могут навязать борьбу «Зениту», у всех хорошие составы.

«Краснодар» отстает на 11 очков от идущего первым «Зенитом», но имеет один матч в запасе.

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