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Сегодня, 09:15

Степашин о трансферах «Динамо»: «У Маухуба просматриваются перспективы»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Член совет директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» оценил трансферы московского клуба.

— Не считаете, что «Динамо» довольно скромно сработало на трансферном рынке?

— Ну смотрите. А что, разве Лунев — не усиление?

— Тут стопроцентное попадание. А Артур, за которого заплатили немалые пять миллионов?

— Считаю, бразилец еще заиграет. Надо немного подождать. Кстати, с удовольствием прочитал его интервью в «СЭ». Хорошо говорит, надеюсь, так же уверенно будет проявлять себя на поле. Что касается паренька из Марокко (нападающий Маухуб. — Прим. «СЭ»), то у него просматриваются перспективы. Хет-трик в матче на Кубок с «Крыльями». Конечно, нам нужен был второй форвард после ухода Феди Смолова, — сказал Степашин «СЭ».

После 13 туров «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
Эль-Мехди Маухуб
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Степашин: «Динамо» стало бы чемпионом, если бы не играло с «Краснодаром» на ничью»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
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