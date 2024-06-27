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Силкин: «У нас в России остался один нападающий, который умеет открываться к воротам соперников»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что среди российских форвардов лучше всех свои данные использует Константин Тюкавин.

«У нас в России остался один нападающий, который умеет открываться к воротам соперников, играть остро за спинами защитников, — это Тюкавин. Несмотря на то что у него габариты не такие больше, он настырный парень, цепляется за мяч, максимально использует свои модельные характеристики.

Считаю, что в Европу надо ехать готовым игроком. Если уезжать, то обязательно играть там, причем на своей позиции. А не так, как у нас некоторые ребята едут, сидят там на лавке и ждут своего часа. А для чего вы туда поехали? Тут-то вы играли. Просто играть и тренироваться — разные вещи», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-tyukavin-edinstvenny-j-ostry-j-forvard-v-rossii/
Константин Тюкавин
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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В регламенте РПЛ могут ограничить количество клубов, которое тренер может возглавлять в течение сезона

Известные бывшие арбитры ФИФА посетят судейские сборы в России
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
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