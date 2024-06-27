Силкин: «У нас в России остался один нападающий, который умеет открываться к воротам соперников»
Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что среди российских форвардов лучше всех свои данные использует Константин Тюкавин.
«У нас в России остался один нападающий, который умеет открываться к воротам соперников, играть остро за спинами защитников, — это Тюкавин. Несмотря на то что у него габариты не такие больше, он настырный парень, цепляется за мяч, максимально использует свои модельные характеристики.
Считаю, что в Европу надо ехать готовым игроком. Если уезжать, то обязательно играть там, причем на своей позиции. А не так, как у нас некоторые ребята едут, сидят там на лавке и ждут своего часа. А для чего вы туда поехали? Тут-то вы играли. Просто играть и тренироваться — разные вещи», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.
В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -