В регламенте РПЛ могут ограничить количество клубов, которое тренер может возглавлять в течение сезона
В регламенте РПЛ и РФС может появиться поправка, регламентирующая количество клубов, которые в течение одного сезона может возглавлять главный тренер, сообщает «РБ Спорт».
По сведениям источника, один из пунктов будет звучать так: «Не допускается к заявке в должности главного тренера специалист, ранее заявленный в качестве главного тренера в двух клубах, выступающих в РПЛ в течение текущего спортивного сезона».
Такая поправка может появиться из-за Андрея Талалаева, который в прошлом сезоне успел поработать главным тренером трех клубов РПЛ: «Ахмат». «Торпедо» и «Химки».
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|0
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|0
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5
|Спартак
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6
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8
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9
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11
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13
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|0-0
|0
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
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