Сергей Семак: «Все ждут, когда «Зенит» споткнется, чтобы подхватить знамя»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как справляется с критикой своей работы.

— Я осознаю, что поток критики и недоброжелательных замечаний направлен не на на меня как на человека, а на главного тренера «Зенита», — цитирует Sobaka Семака. — Болельщики жестоки к тем, кто побеждает и находится вверху турнирной таблицы. Болеть всегда хочется за более слабых, хочется сенсаций, неожиданных результатов. Удерживать первое место очень сложно.