Сергей Семак: "Тренер прежде всего должен быть настоящим"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выложил новый пост в своем Инстаграме. Он порассуждал над тем, каким должен быть тренер и дал свой ответ.

– Каким должен быть темперамент тренера? Какую энергетику необходимо передавать команде? После долгих раздумий я пришел к выводу, что тренер прежде всего должен быть настоящим. Эмоции, идущие от сердца, всегда сильнее неискренности и фальши, - написал Семак.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 34 очка после 17 туров.

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