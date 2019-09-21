Сергей Семак: «Теперь в лазарете у нас и Дриусси, и Азмун, и Малком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Рубином» (5:0) в матче 10-го тура чемпионата России.

— Первый тайм получился сложнее чуть-чуть, хотя мы и контролировали игру, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — Наши голы были отменены справедливо плюс в завершении атак не хватало качества. Во втором тайме забили гол, который здорово раскрепостил нас. Абсолютно заслуженная уверенная победа.

Сутормин забил, Мак хорошо сыграл. Конечно, мы верим во всех ребят, счастливы за них, за то, как они себя проявили. Сутормин ответил на шутки «Рубина» дублем. Те, кто сегодня вышел — просто молодцы, аплодирую им и говорю большое спасибо за игру. Сезон длинный, и все понимают, что каждый должен приносить по его ходу определенную пользу.

Будем ли мы играть и дальше в 4 защитника? Будем смотреть по ситуации, исходя из состояния наших игроков. Жирков играл очень много и перед матчем чувствовал плохо, у него мышечные проблемы. Будем стараться ротировать состав, подстраиваться под соперников.

Дриусси был заменен из-за травмы, у него сотрясение мозга. Он очень важный игрок, это — тот человек, который добросовестно пашет на команду, и для нас потеря Дриусси — это ложка дегтя. К сожалению, и Азмун, и Малком травмированы — это все лидеры нашей команды. Но те, кто их заменили, сыграли очень достойно.

Ротация в кубковом матче с «Енисеем» однозначно будет. Будем исходить из состояния игроков, травм, может быть, кого-то оставим дома. После перелета в Красноярск нам предстоит гостевая игра с «Локомотивом» на выезде.

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