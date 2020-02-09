Сергей Семак: «Сутормин здорово сыграл, вписался очень хорошо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог товарищеского матча против ЦСКА (3:2).

— Получилось два разных тайма, — начал главный тренер «Зенита». — В первом тайме начали пассивно, было мало движения и, как следствие, невыразительная игра. А во втором тайме мы играли гораздо лучше, было много моментов. Ошибки были, но мы владели преимуществом. Важно, что команда смогла выиграть матч, хотя уступала по ходу встречи.

— В первом тайме ЦСКА много атаковал через Мариу Фернандеса, но было и много проникающих передач низом. С чем это связано?

— Мы обратили внимание на это. В первом тайме нужно было более внимательно опорникам действовать. Мы старались играть эмоционально, а нужно было поспокойнее.

— Переход на три центральных защитника в перерыве — реакция на первый тайм, или это было запланировано?

— Да, мы изменили схему, но важнее, что настрой и желание были другими. Это самое важное. Можно говорить о схеме в позиционных атаках, но если в быстрых атаках команда не бежит, то дело не в схеме.

— Сутормин — правый латераль. Как он вам в этой роли?

— Сутормин здорово сыграл, вписался очень хорошо. Позиция ему знакома. Он поучаствовал в двух голевых атаках, сыграл здорово, мы довольны им. Сегодня использовали его лучшие качества. (Гоша Чернов)

Полностью интервью Сергея Семака читайте здесь