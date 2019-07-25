Сергей Семак: "Надеюсь, Дзюба будет готов на сто процентов"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 3-го тура чемпионата России против "Оренбурга", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Расскажите о Васютине. Какой вы видите роль?

– Здоровая конкуренция. Позиция Лунева в прошлом и в этом сезоне в приоритете, мы ему полностью доверяем. Но есть Миша, Саша и Андрей. Будут конкурировать. Пока Лунев будет первым, но, если мы увидим, что кто-то выглядит лучше, тогда у него появится шанс зарекомендовать себя. Все хотят играть и быть первыми – это нормально.

– Дзюба не попал в основу на матч с "Сочи". Сейчас он в порядке?

– Сейчас лучше. Мы и перед поездкой в Сочи говорили – он был готов сыграть, сколько нужно. И спасибо ему, что вышел, сыграл хорошо. Я надеюсь, к следующему матчу будет готов на сто процентов. (Гоша Чернов)

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020