Сергей Семак: «Когда пришел на первое занятие в качестве ассистента, не понимал, что делать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о начале своей тренерской карьеры. Специалист после завершения выступлений в качестве футболиста вошел в тренерский штаб «Зенита» под руководством Лучано Спаллетти.

— Когда я играл, не мог себе представить, каково быть тренером, — сказал Семак в эфире Instagram dela.football. — Когда завершил карьеру и пришел на первое занятие в качестве ассистента, я не понимал, что делать. Потом слушал, работал с разными специалистами, и прежде чем поступить учиться, у меня что-то уже было. А поначалу сидел, думал: может, я не туда пошел?