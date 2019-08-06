Сергей Семак: "Есть планы сыграть с основным составом "Барселоны"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после церемонии открытия обновленного стадиона "Смена" рассказал о впечатлениях от арены.

– Стадион и качество газона – идеальны, есть все условия, чтобы тренироваться, расти и прогрессировать. Рад, что у "Зенита" – прекрасная Академия. Тем более здорово, что существует возможность сыграть с молодежной командой "Барселоны", есть, чему учиться.

– Такой соперник выбран неслучайно?

– Конечно. Нужно выбирать таких соперников, чтобы на них приходили болельщики. Видите, почти полный стадион. Уверен, на следующей игре (9 августа в 18.00 здесь сыграют "Зенит"-2 и "Барселона" U-19) будет аншлаг. Интересно посмотреть не только профессионалам, но и болельщикам – в какую сторону мы двигаемся, насколько наше молодое поколение отличается от испанского.

– Будете кого-то просматривать из молодежной команды?

– Конечно, рано, минуя "Зенит"-2, сразу ворваться в основу. Мы знаем ребят, на которых можем в перспективе рассчитывать, выбрать путь развития для них. Есть футболисты, которых мы постоянно подключаем и которые в следующем году будут в распоряжении главной команды.

– Есть ли планы сыграть с основным составом "Барселоны"?

– Есть, да. Это уже было озвучено нашим генеральным директором. Все упирается в сроки. Планы есть, но сложно сказать, когда матч состоится. Вероятно, в следующем календарном году.

– Или в Лиге чемпионов, да?

​– Возможно.