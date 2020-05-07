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Сергей Прядкин: «Уверен, Федун переборет эту болезнь и все будет хорошо»

15:20
Леонид Федун. Фото "СЭ"
Леонид Федун. Фото "СЭ"
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Президент РПЛ Сергей Прядкин поддержал председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна, у которого был диагностирована коронавирусная инфекция.

Федун находится на лечении в больнице, заболевание проходит в легкой форме. Госпитализация вызвана, в первую очередь, желанием не инфицировать родных.

— Это неприятная новость и я, конечно же, желаю Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления, — приводит слова Прядкина официальный сайт РПЛ. — Уверен, что он переборет эту болезнь и все будет хорошо.

От подобных случаев не застрахован никто, и это лишний раз показывает, что нам всем нужно проявлять максимальную осторожность.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24823.html

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