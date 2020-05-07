Сергей Прядкин: «Уверен, Федун переборет эту болезнь и все будет хорошо»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поддержал председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна, у которого был диагностирована коронавирусная инфекция.

Федун находится на лечении в больнице, заболевание проходит в легкой форме. Госпитализация вызвана, в первую очередь, желанием не инфицировать родных.

— Это неприятная новость и я, конечно же, желаю Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления, — приводит слова Прядкина официальный сайт РПЛ. — Уверен, что он переборет эту болезнь и все будет хорошо.

От подобных случаев не застрахован никто, и это лишний раз показывает, что нам всем нужно проявлять максимальную осторожность.