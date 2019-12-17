Сергей Прядкин: «РПЛ озабочена протестами болельщиков»

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал протесты болельщиков, которые покинули трибуны во время матчей 19-го тура чемпионата России.

Акцию запустили фанаты «Спартака» в связи с давлением на фанатское сообщество. Их поддержали болельщики практически всех клубов РПЛ.

— Мы озабочены реакцией болельщиков на матчах 19-го тура, — сказал Прядкин. — Внимательно следим за ситуацией. Направили запросы в ГУВД и МВД по задержаниям в Питере. Футбол для болельщиков, без них он беднеет. Секторами уходили ребята в знак протеста, это плохо. При этом важным считаем соблюдение законов на стадионе и за его пределами. Движение должно быть двусторонним. Клубы много делают для фанатов — скидки на билеты, перформансы. Есть динамика понижения случаев нарушений на стадионе, но закон должен быть един для всех.

— Неприятно, когда орут матом. Трудно избавиться от этой фанатской культуры, но надо что-то делать, — отметил глава РПЛ. (Константин Алексеев)

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