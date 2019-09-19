Сергей Прядки: «Егорова на заседании исполкома РФС не обсуждали»

Глава РПЛ Сергей Прядкин после заседания исполкома РФС.отметил, что на нем поднимался вопрос судейства. По его словам, лиги высказали свое мнение по этой теме. Кроме того, были утверждены судейские списки.

— Судейство обсуждалось, — отметил Прядкин. — Этот один из вопросов на повестке дня. Мы утвердили списки ФНЛ, ПФЛ. Предложили расширить списки премьер-лиги, добавить молодежь.

Было поручение исполкома списки судей премьер-лиги рассмотреть на бюро.

— По Егорову что-то обсуждали?

— Нет.

— По качеству судейства говорили?

— По качеству судейства говорили, очень много было замечаний. Позицию высказала премьер-лига, ФНЛ и ПФЛ тоже выступили.

— ФНЛ тоже недовольна?

— Я не отвечаю за ФНЛ. Каждый высказал свое мнение. По премьер-лиге мы высказали те замечания, которые были и которые обсуждали на заседании премьер-лиги.