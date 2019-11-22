РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Сергей Первушин: «Второй тайм полностью можно занести в актив «Тамбова»

21:59
Теги:

И.о. главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин подвел итоги матча чемпионат России против «Локомотива» (2:3).

— Зрителям, наверное, понравился матч, — сказал Первушин в эфире «Матч Премьер». — Мы не сдавались при счете 0:2, но в первом тайме начали робко. Как только мы начали делать то, что требовали на становке, мы сразу забили гол. Еще была одна хороша атака. Второй тайм полностью можно занести в наш актив.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, трансляции и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир