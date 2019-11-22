Сергей Первушин: «Второй тайм полностью можно занести в актив «Тамбова»

И.о. главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин подвел итоги матча чемпионат России против «Локомотива» (2:3).

— Зрителям, наверное, понравился матч, — сказал Первушин в эфире «Матч Премьер». — Мы не сдавались при счете 0:2, но в первом тайме начали робко. Как только мы начали делать то, что требовали на становке, мы сразу забили гол. Еще была одна хороша атака. Второй тайм полностью можно занести в наш актив.

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