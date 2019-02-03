Сергей Паршивлюк: "Карпин стал опытнее как тренер"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк дал большое интервью "СЭ", в котором рассказал, как изменился российский специалист Валерий Карпин по сравнению с его работой в московском "Спартаке"​.

Напомним, что Карпин возглавлял красно-белых с 2009 по 2012 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством выступал Паршивлюк.

− "Ростов" Карпина и "Спартак" Карпина – две совсем разные истории?

− Вообще! Даже не знаю, что общего можно найти. Сам Валерий Георгиевич другой. Он поменялся и как тренер, и как человек. Да и команды разные совсем. В "Спартаке" дикое давление каждую игру, здесь болельщики могут дать тебе право на ошибку. Опять же, футбол разный. Понятно, как все хотят, чтобы играл "Спартак" – тики-така, короткий пас, забегания, стеночки. Здесь уже тренер отталкивается от уровня футболистов. Есть материал, с которым можно работать. Опять же, возвращаясь к интервью Моуринью, он говорил, что можно плюнуть и сказать: "Я хочу стеночки-забегания", но если у тебя человек не может мяч принять, как ты с ним будешь в забегания играть, или в стеночки? Это я условно говорю. Карпин стал опытнее как тренер, поэтому отталкивается от того, что у него есть, – сказал Паршивлюк.

− Как он изменился с человеческой точки зрения?

− Мне кажется, он стал чуть-чуть сдержаннее. Когда назначили в "Спартак", он до этого никого не тренировал. Где-то был резок. Где-то что-то не получалось. Опять же, на своем фоне – он играл с очень классными футболистами – и свое представление о том, что может сделать человек с мячом, у него было. Когда, условно, человек не может обычный пас на 10 метров отдать, он мог пихнуть. Сейчас он спокойнее, сдержаннее, опытнее.

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