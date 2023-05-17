Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Спартак» — ЦСКА
Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 28-го тура РПЛ.
Как и сообщал «СЭ», главным судьей дерби «Спартак» — ЦСКА станет Сергей Карасев. Его ассистентами будут Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев, резервный арбитр — Артем Чистяков. ВАР — Павел Шадыханов, АВАР — Александр Богданов.
Все назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ:
20 мая (суббота)
«Локомотив» — «Факел»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Сергей Мацюра.
«Торпедо» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Колобаев.
«Оренбург» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Илья Елеференко; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Алексей Тюмин.
«Ахмат» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Чеботарев.
21 мая (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Арам Петросян; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гвардис.
«Спартак» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Адлан Хатуев; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Краснодар» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Эдуард Малый.
22 мая (понедельник)
«Пари НН» — «Сочи»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Анатолий Цветнов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6