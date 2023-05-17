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Судейство

Сегодня, 12:03

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Спартак» — ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 28-го тура РПЛ.

Как и сообщал «СЭ», главным судьей дерби «Спартак» — ЦСКА станет Сергей Карасев. Его ассистентами будут Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев, резервный арбитр — Артем Чистяков. ВАР — Павел Шадыханов, АВАР — Александр Богданов.

Все назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ:

20 мая (суббота)

«Локомотив» — «Факел»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Сергей Мацюра.

«Торпедо» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Колобаев.

«Оренбург» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Илья Елеференко; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Алексей Тюмин.

«Ахмат» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Чеботарев.

21 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Арам Петросян; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гвардис.

«Спартак» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Адлан Хатуев; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Краснодар» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Эдуард Малый.

22 мая (понедельник)

«Пари НН» — «Сочи»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Анатолий Цветнов.

Источник: https://rfs.ru/news/218104
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
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Филипе Силва Малком

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 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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