Барбоза: «После ухода Малкома «Зенит» попробует заменить его футболистом из топ-5 ведущих лиг»

Португальский агент Паулу Барбоза оценил вероятность подписания командами РПЛ игроков из топ-5 европейских чемпионатов.

«В первую очередь, российские клубы должны делать ставку на своих воспитанников. Мы видим, что в России есть очень талантливые молодые игроки. Но, если купят иностранных игроков, то они должны быть сильнее тех футболистов, которые сейчас играют в России. Очень внимательно должны выбирать игроков. После ухода Малкома из «Зенита» питерцы, безусловно, попробуют заменить его футболистом из топ-5 ведущих лиг. Я уверен, что в Россию приедут талантливые и перспективные игроки», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

«Зенит» после победы над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ досрочно стал чемпионом страны. Петербургский клуб с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. На данный момент за сине-бело-голубых выступают 10 легионеров.