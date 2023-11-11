Больше всех матчей в РПЛ у Карасева, Левникова и Сухого. Это лучшие арбитры чемпионата?

Больше всех назначений в роли судьи в первом круге чемпионата России-2023/24 получили Сергей Карасев, Кирилл Левников и Алексей Сухой — по девять.

Восемь матчей у Павла Кукуяна. По семь — у Владислава Безбородова, Евгения Кукуляка, Артема Чистякова и Рафаэля Шафеева. По шесть — у Сергея Иванова и Владимира Москалева.

Если исходить из назначений, получается, что это десятка лучших рефери турнира.