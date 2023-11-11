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Судейство

Сегодня, 13:41

Перед голом «Пари НН» в ворота ЦСКА судья ошибочно не зафиксировал выход мяча за пределы поля

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла вердикт по итогам обращения ЦСКА, который попросил разобрать эпизод с первым голом в ворота армейцев в матче 14-го тура РПЛ против «Пари НН».

На 33-й минуте защитник нижегородцев Дмитрий Стоцкий открыл счет после подачи с левого фланга. Согласно решению ЭСК, во время атаки «Пари НН» мяч покинул поле через боковую линию.

Ассистент судьи из-за неправильного движения не смог определить этот факт и разрешил продолжить игру. При этом ВАР не смог найти четких доказательств очевидной ошибки ассистента и не стал вмешиваться в игру в соответствии с протоколом.

Главным арбитром матча ЦСКА — «Пари НН» являлся Владимир Москалев, его ассистентами были Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Андрей Фисенко работал на игре в статусе ВАР, его ассистентом был Сергей Цыганок.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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Кр. Советов – Урал
 - : -
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 - : -
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Локомотив – Ахмат
 - : -
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Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
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Сочи – Рубин
 - : -
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