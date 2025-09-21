Слишкович — о матче с «Динамо»: «Все голы из-за потери концентрации»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал результат домашнего матча 9-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:3).

«Мы держались хорошо в обороне в первом тайме, соперник ничего не сделал. Все голы из-за потери концентрации. Мои игроки справлялись сегодня», — сказал боснийский тренер в эфире «Матч Премьер».

«Оренбург», набрав в 9 матчах 7 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.