Булыкин объяснил популярность «Зенита» в Москве

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты исследования международной компании GfK об интересе к футболу среди россиян.

Ранее пресс-служба петербургского клуба со ссылкой на исследование международной компании GfK сообщила, что за «Зенит» болеют 19 миллионов россиян в возрасте от 14 до 65 лет. Сине-бело-голубые являются вторым по популярности клубом после местного в Казани, Краснодаре, Самаре и Калининграде, а по числу болельщиков в Москве «Зенит» в тройке самых популярных футбольных клубов.

«Зенит» — чемпион, и много питерцев живут в Москве, поэтому болеют за команду. Вот эти все опросы и статистики не такие точные, как есть на самом деле, на них особо ориентироваться не стоит. Но знаю, что за «Зенит» болеет много, но и за «Спартак» тоже. Здесь какие-то оценки делать невозможно, потому что разные исследования показывают разные результаты, можно вообще подогнать эти результаты под то, что тебе нужно, поэтому я им не доверяю», — сказал Булыкин «СЭ».

Петербургская команда является десятикратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка России и девятикратным обладателем Суперкубка страны.

В этом сезоне после 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками.

Вероника Ольшукова