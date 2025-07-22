Сергеев — о переходе в «Динамо»: «Все решилось именно так, как я хотел»

Форвард «Динамо» Иван Сергеев рассказал о деталях перехода в московский клуб.

«Я поехал в родителям в отпуск, и, не успел я отдохнуть, начались переговоры. Слава богу, что все решилось именно так, как я хотел. Посоветовался с родными и близкими и решил выбрать «Динамо». Я рад, что все это закончилось. Сейчас с полной уверенностью готовлюсь помогать клубу. Можно сказать, что были сложные переговоры, но через это проходят все футболисты. Не надо на этом зацикливаться.

Мне привычна структура Валерия Карпина, что он требует, так что это тоже повлияло на переход. Я не стремился ни в «Спартак», ни в «Зенит». Рад, что сложился переход в «Динамо», — сказал Сергеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.

С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.