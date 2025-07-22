Сергеев рассказал о дружбе с Тюкавиным

Форвард «Динамо» Иван Сергеев рассказал о дружбе с нападающим Константином Тюкавиным.

«Мы познакомились с ним в сборной России, потом пересекались на матчах, перед играми. Костя — очень хороший парень, веселый, открытый. Все ждут, в том числе и я, когда он вернется на поле после тяжелой травмы. Все помогают ему, поддерживают. Будет конкуренция, будет еще лучше», — сказал Сергеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.

С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.